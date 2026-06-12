Сокіл планує виступати в чемпіонаті Польщі через об'єднання з ХК Санок
Наразі сторони узгоджують деталі можливого об'єднання клубів
близько 1 години томуПідписатися в
Київський Сокіл у наступному сезоні може взяти участь в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі з хокею. Український клуб планує об'єднатися з польським ХК Санок. Повідомляє Hokej.net.
Причиною злиття команд стали фінансові труднощі польського клубу. Міська влада Санока не змогла знайти місцевого інвестора, проте уникла зникнення команди завдяки залученню партнерів, пов’язаних із київським клубом. Бюджет оновленого проєкту становитиме близько 1 мільйона євро.
Незважаючи на те, що команда гратиме під назвою Сянок, значну частину її складу сформують саме хокеїсти київського клубу.
Команду також тренуватиме чинний наставник киян Олег Шафаренко.
Раніше повідомляли, що визначилися суперники київського Сокола у Континентальному кубку.
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