Визначилися суперники київського Сокола у Континентальному кубку
Матчі групового раунду пройдуть із 16 до 18 жовтня
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ХК Сокіл
Відбулося жеребкування групового етапу Континентального кубка з хокею. Чемпіон України київський Сокіл дізнався суперників у своєму квартеті.
Кияни зіграють проти — латвійського Мого, литовської Енергії та іспанської Хакі.
Матчі групового раунду пройдуть із 16 до 18 жовтня.
Згідно з регламентом змагань, лише переможець групи отримає путівку до наступного раунду турніру.
Зазначимо, що за всю історію України лише один вітчизняний клуб ставав переможцем Континентального кубка — донецький Донбас здобув цей трофей у сезоні 2012/2013.
Сокіл — чемпіон України з хокею.