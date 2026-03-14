Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкому дивізіоні Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) незадоволений тим, що володар поясів WBA, WBC і IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) не дає йому можливості поборотися за повноцінний титул.

Цитує Кабаєла mirror.co.uk.

«Ми билися з Арсланбеком Махмудовим, з яким ніхто не хотів битися, тому що в ньому вбачали великого ведмедя, який відправляє всіх суперників у нокаут. Ми билися з Френком Санчесом, який перебував у рейтингу вище за всіх, але ніхто не хотів із ним битися.

Коли я читаю коментарі, я бачу, що люди цікавляться, чому я не проведу бій з Деонтеєм Вайлдером тощо. Навіщо мені боксувати з кимось, хто перебуває набагато нижче в рейтингу, коли я бився із суперниками, які фактично були вищими за мене? Викликає питання, чому ми не змогли отримати бій з Усиком. Я думаю, що зараз Усик більше не націлений на спортивні виклики. Він думає про чек».