Сокіл завершив виїзне турне поразкою від Полонії
Кияни відігралися з 0:2, але пропустили вирішальну шайбу в третьому періоді
близько 1 години тому
Київський Сокіл в Польщі зазнав поразки від битомської Полонії з рахунком 2:3 у заключному товариському матчі виїзної серії.
Сокіл пропустив дві шайби в першому періоді, але в другому відігрався завдяки голам Вадима Мазура та Данила Жеребка, який продовжив результативну серію після покеру в попередній грі. Проте в третьому періоді Полонія вирвала перемогу, закинувши вирішальну шайбу.
Полонія – Сокіл – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Шайби:
2:1 – В. Мазур (Кальсін, Тищенко), 37:37
2:2 – Д. Жеребко (Захаров, Бородай), 37:56
Матч став останнім у закордонному турне Сокола, адже запланована гра проти торунської Енерги була скасована. Команда повертається до Києва для підготовки до нового сезону.
Нагадаємо, раніше Сокіл в Польщі двічі переміг місцевий Санок.
Поділитись