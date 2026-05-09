Стало відомо, хто в Україні транслюватиме чемпіонат світу-2026 з хокею
Старт турніру у Швейцарії 15 травня
близько 1 години тому
Хокей / Фото - Yahoo
Медіакомпанія Maincast транслюватиме чемпіонат світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні. Про це повідомив співвласник та коментатор Maincast Sport Віталій Волочай.
«Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні і цього року, і наступного, історичного, року ми будемо транслювати на Мейнкасті».
ЧС-2026 в елітному дивізіоні пройде з 15 по 31 травня у Швейцарії.
Нагадаємо, наступного року в елітному дивізіоні зіграє збірна України.
Ми повертаємось! Україна вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону ЧС з хокею
