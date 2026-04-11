Денис Сєдашов

Національна збірна України 15 квітня розпочне заключний етап підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Тренувальний табір команди Дмитра Христича пройде у польському Битомі, після чого хокеїсти переїдуть до Сосновця.

До розширеного складу увійшли 32 гравці — 4 воротарі, 11 захисників та 17 нападників. Також тренерський штаб визначив резервний список виконавців.

Склад національної збірної України

Воротарі: Богдан Дьяченко, Олег Петров, Сергій Писаренко, Олександр Левшин.

Оборонці: Ігор Мережко, Артем Гребеник, Володимир Волков, Денис Матусевич, Олексій Дахновський, Євгеній Ратушний, Іван Сисак, Микола Косарев, Гліб Петров, Іван Кородюк, Артур Чолач.

Нападники: Олександр Пересунько, Данііл Трахт, Андрій Денискін, Олексій Ворона, Віталій Лялька, Станіслав Садовіков, Іларіон Купріянов, Євген Фадєєв, Михайло Сімчук, Фелікс Морозов, Віктор Захаров, Денис Бородай, Микита Олійник, Артем Бузоверя, Олексій Євтєхов, Ілля Шибінський, Богдан Панасенко.

Резерв: Владислав Брага (Кременчук, Україна), Нікіта Іващенко (Blackfalds Bulldogs, Канада), Ігнат Пазій (Flint Firebirds, США), Святослав Тимченко (Сокіл, Україна), Володимир Чердак (Сокіл, Україна), Ілля Крикля (Сокіл, Україна).

Чемпіонат світу пройде з 2 по 8 травня. Суперниками синьо-жовтих у боротьбі за вихід до елітного дивізіону стануть збірні Польщі, Японії, Литви, Казахстану та Франції.

