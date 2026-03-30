Україна обіграла Мексику на старті жіночого чемпіонату світу з хокею-2026
Наступним супреником синьо-жовтих стане Нова Зеландія
близько 2 годин тому
Національна жіноча збірна України успішно розпочала виступи на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні IIB. У першому турі українки переграли команду Мексики з рахунком 4:2.
Українська команда захопила перевагу вже у стартовому періоді завдяки шайбам Вероніки Ліскович та Анастасії Скороход. У другій 20-хвилинці Радміла Ведмеденко реалізувала більшість, проте мексиканки відповіли точним кидком Йоанни Рохас. У заключному ігровому відрізку на гол Анастасії Нестеренко збірна Мексики відповіла другою шайбою Рохас за хвилину до фінальної сирени.
Чемпіонат світу з хокею-2026. Дивізіон IIB. Жінки. Перший тур
Україна — Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайби: 1:0 - Ліскович (Нестеренко, Кіпря), 01:42, 2:0 - Скороход, 19:59, 3:0 - Ведмеденко (Манчак, Кириченко, більш.), 28:56, 3:1 - Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 - Скороход (Нестеренко, Казєй), 41:08, 4:2 - Рохас Й. (Еонь), 59:04
Наступний матч українці зіграють 31 березня, об 11:00 за київським часом проти збірної Нової Зеландії.
Турнір проходить у Гонконзі з 30 березня по 5 квітня.
