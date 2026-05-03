Україна здобула дебютну перемогу на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А
Синьо-жовті обіграли національну команду Литви
близько 1 години тому
Збірна України з хокею здобула перемогу над Литвою в межах чемпіонату світу у Дивізіоні 1А.
Ключовим фактором успіху стала ефективна гра українців у більшості. У першому періоді рахунок відкрив капітан Ігор Мережко, а в середині другої двадцятихвилинки Даниїл Трахт подвоїв перевагу.
Литва змогла скоротити відставання зусиллями Юкни, проте фінальний відрізок гри пройшов без закинутих шайб, що дозволило Україні втримати переможний результат.
Чемпіонат світу, Дивізіон 1, група А
Україна – Литва 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Шайби: 1:0 – Мережко (Пересунько, Ворона – більш.), 15:02. 2:0 – Трахт (Пересунько, Фадєєв – більш.), 28:18. 2:1 – Юкна (Румсевічюс, Кракаускас), 32:01
Кидки: 35:18 (12:3, 17:5, 6:10)
Наступний поєдинок підопічні Дмитра Христича проведуть у вівторок, 5 травня, проти збірної Франції. Початок зустрічі — о 17:00.
Став відомий розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05