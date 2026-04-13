World Aquatics дозволила росіянам та білорусам виступати з національною символікою
Організація також відновила членство федерацій
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics допустила атлетів із росії та білорусі до змагань із національною символікою. Також відновлено повні членські права обох країн згідно з конституцією організації.
Для участі в турнірах спортсмени мають пройти перевірку біографічних даних підрозділом AQIU та щонайменше чотири антидопінгові перевірки від агентства ITA.
Протягом останніх трьох років World Aquatics та AQIU успішно допомогли забезпечити, щоб конфлікти залишались за межами місць проведення спортивних змагань. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб басейни та відкриті водойми залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом у мирних змаганнях.
Президента IBU: «Ми не хочемо повертати російських спортсменів до змагань».
