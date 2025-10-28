Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк поділився думками про потенційний поєдинок українця з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO). Функціонера цитує fightnews.info:

Мозес дуже молодий для Усика. Ітаума проти Усика – це як кіт і миша. Я думаю, що в цьому поєдинку Мозес має шанс панчера, але це буде гра в кота та мишу. Це моя думка. На цьому етапі, якщо ми говоримо про сьогодення.

За рік все може змінитись. Я думаю, що через рік чи два Ітауми може стати суперзіркою.