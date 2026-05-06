«Ціль — вихід в еліту»: Бородай про мету збірної України на ЧС-2026
Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Казахстану
близько 2 годин тому
Нападник збірної України з хокею Денис Бородай поділився враженнями від виступу команди на чемпіонаті світу-2026. Після перемоги над Францією (3:2) синьо-жовті посідають другу сходинку в турнірній таблиці Дивізіону 1А.
Форвард чітко окреслив головне завдання національної команди на вирішальні поєдинки світової першості:
Ціль — вихід в еліту. Нічого іншого немає. Ми сюди приїхали із однією метою. Головне — прохідне місце, а перше чи друге — немає різниці. Ми боремося за кожні очки, як минулого року, так і в цьому. Набираємо очки з усіма, з ким можемо, і боремось.
Наступний матч Україна проведе проти Казахстану у четвер, 7 травня. Початок — о 17:00.
Тренер збірної Франції визнав заслужену перемогу України на ЧС-2026.
