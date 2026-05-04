Тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко проаналізував перемогу над Литвою (2:1) у другому турі чемпіонату світу. Фахівець відзначив покращення якості гри порівняно з матчем проти Польщі, але звернув увагу на слабку реалізацію моментів. Слова наводить Суспільне Спорт.

Ми гарно рухалися [у грі проти Литви], набагато іншими були взаємодії. Створили багато гольових моментів, але реалізація залишається [не найкращою]. Все залежить від хлопців і концентрації. Треба брати мужність на себе і реалізовувати моменти. Але вже було краще, аніж у першому [матчі].

Була задача — як мінімум не вилетіти з дивізіону, тому це [гра проти Литви] була принциповою, треба було вигравати, неважливо з яким рахунком. 2:1 — так 2:1, хлопці закрили гру, і це добре.