Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував перемогу над Литвою (2:1) у другому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Після поразки від поляків на старті турніру, цей успіх став першим для синьо-жовтих на світовій першості. Слова наводить Суспільне Спорт.

Звісно, був нервовий поєдинок. Ми непогано почали поєдинок і грали, поки не повели 2:0. Коли до наших воріт залетіла шайба, як кажуть, «з парашутом», не зарахували наш гол, ми якось зупинилися — все пішло не в наш бік. Але завдяки тому, що ми звернули на це увагу і сказали хлопцям, що треба продовжувати грати в наш хокей і створювати гольові моменти біля їхніх воріт, ми змогли вистояти — і це відносимо до плюсів.

Литва здивувала? Грала у швидкий хокей проти нас. У третьому періоді вони дійсно мали перевагу — ми змогли їх втримати і не пропустити. А так вони на рівні були з нами.