Вегас всуху розгромив Нью-Джерсі, Вашингтон в серії булітів програв Анахайму
Юта знищила Ванкувер
39 хвилин тому
Нью-Джерсі – Вегас / Фото - CNN
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Анахайм обіграв Вашингтон (4:3 Б), Нью-Джерсі поступився Вегасу (0:3), Даллас був сильнішим за Сан-Хосе (4:1), Юта впоралася з Ванкувером (4:1).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Вінніпег – Баффало 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Нью-Джерсі – Вегас 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Даллас – Сан-Хосе 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Ванкувер – Юта 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Анахайм – Вашингтон 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, за булітами – 2:1)