Денис Сєдашов

Молодіжна збірна України з хокею здобула перемогу над Польщею у контрольному матчі.

Першим рахунок відкрив Даніїл Кураєв на 9-й хвилині зустрічі. Після перерви Ярослав Панасенко вдруге вивів українців уперед, а згодом Артем Шарець реалізував більшість, зробивши рахунок 3:1. Після цього поляки двічі поспіль відзначилися у воротах України, зрівнявши рахунок у третьому періоді.

Та вирішальне слово залишилось за нашими хокеїстами — Олексій Євтєхов оформив дубль і приніс Україні перемогу 5:3, забивши вирішальну шайбу за 11 секунд до фінальної сирени.

Контрольний матч

Україна — Польща 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 - Кураєв (Виставкін, Шевцов), 08:12, 1:1 - Лашкевич (Заянц, Макула, більш.), 19:44, 2:1 - Панасенко (Спаскін, Андрущенко), 23:10, 3:1 - Шарець (Сафронов), 29:28, 3:2 - Макула (Онак, Заянц), 32:57, 3:3 - Янік (Скшипський, Вільчок), 45:44, 4:3 - Євтєхов (Андрущенко), 47:38, 5:3 - Євтєхов (Яловий), 59:49

Раніше збірна України з хокею обіграла Литву.