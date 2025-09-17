Засідання Ради ФХУ у Кременчуці не відбулося через відсутність кворуму
Залишається під питанням проведення Кубка та чемпіонату України
43 хвилини тому
Фото: ФХУ
У Кременчуці не відбулося заплановане на 16 вересня засідання Ради Федерації через відсутність кворуму.
Попри те, що на вересень було анонсовано розіграш Кубка України та старт нового сезону чемпіонату України, офіційної інформації про турніри досі немає: не оголошені склад учасників, розклад матчів та регламент змагань.
Нагадаємо, що минулого сезону чемпіонат України складався з шести команд, а чемпіонський титул здобув Кременчук.
