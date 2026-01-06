Збірна Швеції — чемпіон молодіжного чемпіонату світу з хокею
Бронзовим призером стала національна команда Канади
Збірна Швеції здобула перемогу у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею, обігравши команду Чехії.
Шведи повністю контролювали перебіг поєдинку у перших двох періодах, забезпечивши собі комфортну перевагу 2:0. Примітно, що чехи пропустили першу шайбу, граючи у більшості.
У третьому періоді шведи довели рахунок до 3:0, після чого Чехія здійснила спробу камбеку, закинувши дві шайби. Втім, фінальний штурм не приніс результату — за 8 секунд до сирени Івар Стенберг закинув у порожні ворота та остаточно закріпив перемогу Швеції.
Молодіжний ЧС-2026. Фінал
Швеція – Чехія 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Шайби: 1:0 - Юстоваара (Берглунд), 14:46, 2:0 - Еклунд (Берглунд, Стенберг), 29:21, 3:0 - Бумедінн (Стенберг, Бйорк), 43:47, 3:1 - Іржічек (Фібігр, Нестрашіл), 57:37, 3:2 - Кубиєса (Фібігр), 59:36, 4:2 - Стенберг (Еклунд, Бйорк), 59:52
Кидки: 35 - 29
Володарем бронзових медалей стала збірна Канади, яка перемогла Фінляндію — 6:3 (3:2, 2:1, 1:0).
Чехія знову закрила шлях Канаді до фіналу молодіжного ЧС-2026.