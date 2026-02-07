Збірна України перемогла Словенію та виграла етап Європейського кубку націй у Великій Британії
Українці набрали 7 очок у групі
близько 2 годин тому
Фото: ФХУ
Чоловіча збірна України з хокею впевнено перемогла Словенію в матчі Європейського кубку націй.
У першому періоді синьо-жовті двічі відзначилися завдяки влучним кидкам Євгена Фадєєва та Микити Олійника. Після перерви третю шайбу закинув Олексій Євтєхов. Останній період вийшов напруженим: словенці провели два голи, але цього не вистачило, щоб уникнути поразки.
Здобувши перемогу над Словенією в основний час, національна збірна України з 7 очками посіла перше місце та виграла етап Європейського кубку націй у Великій Британії.
Європейський кубок націй
Україна – Словенія – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
