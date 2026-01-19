Кременчук здобув «суху» перемогу над Одещиною у регулярному чемпіонаті України
У складі переможців відзначилися Андрущенко, Панков та Геворкян
Чинний чемпіон України Кременчук здобув виїзну перемогу в матчі чемпіонату України з хокею, впевнено обігравши Одещину.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь гостей. За Кременчук закинутими шайбами відзначилися Андрущенко, Панков та Геворкян.
Регулярний чемпіонат України
Одещина — Кременчук 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Шайби: 0:1 - Андрющенко (Матусевич), 02:53, 0:2 - Панков (Лялька, Середницький), 04:11, 0:3 - Геворкян (Лялька, менш.), 24:13
