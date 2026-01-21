Денис Сєдашов

В одеському дербі Одещина не залишила шансів Шторму, здобувши розгромну перемогу.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого періоду — відзначився Бабинець. Вже на старті другої 20-хвилинки перевага Одещини почала стрімко зростати: Дуюн подвоїв рахунок, після чого шайби Мурина та Абдуллаєва фактично зняли питання щодо переможця. Ще до перерви Кобильник реалізував момент у меншості, довівши рахунок до 5:0.

У третьому періоді Одещина закинула ще дві шайби — Шевченко запалив на табло 6:0, а остаточну крапку в зустрічі поставив Дуюн, оформивши дубль.

Регулярний чемпіонат України

Шторм — Одещина 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 - Бабинець, 18:32, 0:2 - Дуюн (Шевченко, Кобильник), 21:06, 0:3 - Мурин (Дуюн, Шевченко), 23:28, 0:4 - Абдуллаєв (Росляков), 32:35, 0:5 - Кобильник (Бабинець, менш.), 39:01, 0:6 - Шевченко (Дуюн), 46:28, 0:7 - Дуюн (Сенік), 53:57

