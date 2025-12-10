Стало відомо, з якого турніру стартують в сезоні Костюк та Ястремська
Українки розпочнуть сезон-2026 в Австралії
29 хвилин тому
Марта Костюк та Даяна Ястремська
Марта Костюк (WTA 26) та Даяна Ястремська (WTA 27) потрапили в заявку турніру WTA 500 у Брисбені — першого для них у 2026 році.
Обидві українки раніше вже кваліфікувалися в основну сітку Australian Open.
Минулого сезону в Брисбені Костюк і Ястремська зупинилися в другому колі. Марта програла Юе Юань, Даяна — Анастасії Потаповій.
Турнір у Брисбені відбудеться 4-11 січня, за тиждень до старту Australian Open.