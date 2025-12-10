Олег Гончар

Марта Костюк (WTA 26) та Даяна Ястремська (WTA 27) потрапили в заявку турніру WTA 500 у Брисбені — першого для них у 2026 році.

Обидві українки раніше вже кваліфікувалися в основну сітку Australian Open.

Минулого сезону в Брисбені Костюк і Ястремська зупинилися в другому колі. Марта програла Юе Юань, Даяна — Анастасії Потаповій.

Турнір у Брисбені відбудеться 4-11 січня, за тиждень до старту Australian Open.