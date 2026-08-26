Знайомтеся, Текль. Такса стала офіційним талісманом чемпіонату світу з хокею
У Німеччині презентували символ ЧС-2027
Міжнародна федерація хокею (IIHF) презентувала офіційний маскот майбутнього чемпіонату світу 2027 року, який відбудеться в Німеччині. Талісманом турніру обрали таксу на ім'я Текль.
Керуючий директор організаційного комітету ЧС-2027 Клаус Грьобнер пояснив вибір символу:
В особі Текля ми знайшли талісман, який має безпомилковий зв'язок із країною-господаркою і водночас володіє сильним власним характером. Він чарівний, допитливий та впевнений у собі, але іноді буває бешкетним. Більше того, собака як найкращий друг людини чудово вписується в наш фестиваль дружби. Саме це робить його персонажем, за допомогою якого ми можемо залучити вболівальників усіх вікових категорій.
Офіційно: Олександр Бобкін — головний тренер збірної України з хокею.
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