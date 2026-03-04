Володимир Кириченко

З 6 по 8 березня в австрійському Лінці відбудеться етап Світової серії Гран-прі з дзюдо. Про це повідомляє офіційний сайт IJF.

У змаганнях візьмуть участь 15 українців: Дільшот Халматов, Артем Лесюк (обидва – вагова категорія до 60 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Саїд-Магомед Халідов (до 73 кг), Михайло Свідрак, Владислав Колобов (обидва – до 81 кг), Антон Савицький, Олексій Єршов (обидва – до 100 кг), Євгеній Балевський, Яків Хаммо (понад 100 кг), Анастасія Антіпіна, Ольга Цімко (обидві – до 70 кг), Юлія Курченко, Анна Казакова (обидві – до 78 кг) та Руслана Булавіна (понад 78 кг).

На престижний міжнародний турнір заявилися 509 спортсменів з 62 країн.

Нагадаємо, Савицький став срібним призером Grand Slam у Парижі.