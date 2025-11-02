Збірна України здобула бронзу командного турніру Євро U23 з дзюдо
В поєдинку за медаль синьо-жовті перемогли Португалію
37 хвилин тому
Фото: Федерація дзюдо України
Збірна України з дзюдо виборола бронзову медаль змішаного командного турніру чемпіонату Європи U23, який проходить у Кишиневі (Молдова).
Українська команда у чвертьфіналі здолала збірну Угорщини з рахунком 4:3, у півфіналі поступилася Франції — 1:4, а в поєдинку за бронзу впевнено перемогла Португалію — 4:1.
За Україну у вирішальному матчі виступали Сергій Сокирко (-90 кг), Микола Грибик (+90 кг), Саід-Магомед Халідов (-73 кг), Інна Шинкаренко (-57 кг), Анна Олійник-Корнійко (-70 кг) та Анна Казакова (+70 кг).
