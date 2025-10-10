Названо склад збірної України на етап Світової серії з дзюдо у Перу
Синьо-жовтих представлять п'ять спортсменів
6 хвилин тому
Фото: ФДУ
Названо склад національної збірної України, яка візьме участь у престижному етапі Світової серії з дзюдо Lima Grand Prix 2025. Змагання відбудуться з 11 по 13 жовтня у столиці Перу — Лімі.
Україну представлятимуть:
60 кг — Дільшот Халматов
66 кг — Микита Голобородько
81 кг — Михайло Свідрак
100 кг — Антон Савицький
+100 кг — Євгеній Балєвський
У турнірі візьмуть участь майже 300 спортсменів із 48 країн світу.
Українські дзюдоїсти вибороли чотири медалі в Іспанії.