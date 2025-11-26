Володимир Кириченко

На війні проти росії загинув кандидат у майстри спорту України з дзюдо Андрій Сіробаба.

Йому було 23 роки.

Воїн загинув поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області внаслідок скиду ворожого дрона 29 жовтня 2025 року. За два дні до загибелі Андрій отримав поранення, однак залишився на позиції.

Андрій був багаторазовим переможцем обласних та всеукраїнських змагань з дзюдо.

У червні 2025 року спортсмен добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив кулеметником у складі Третьої окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, українець Олексій Єршов став срібним призером Гран-прі Загреба.