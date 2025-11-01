Цімко здобула срібло чемпіонату Європи U-23 з дзюдо
Українка у фіналі поступилася шведці Інгрід Нільссон
19 хвилин тому
Українська дзюдоїстка Ольга Цімко здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи U-23 з дзюдо, який проходить у Кишиневі (Молдова).
У ваговій категорії до 70 кг Цімко дійшла до фіналу, де поступилася шведці Інгрід Нільссон (ваза-арі) та стала віцечемпіонкою Європи.
Це перша медаль на турнірі для збірної України.
