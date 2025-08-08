Белью: «Ітаумі ще рано виходити в ринг проти Усика»
Колишній чемпіон світу вважає, що британцю варто пройти довший шлях у професійному боксі
35 хвилин тому
Британський ексчемпіон світу Тоні Белью прокоментував можливий бій між перспективним важковаговиком Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) та абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
В інтерв’ю DAZN Boxing Белью високо оцінив талант 19-річного британця, назвавши його одним із найбільш обдарованих молодих боксерів дивізіону:
Не думаю, що хтось інший має такі здібності. Брак досвіду він компенсує майстерністю.
Втім, на думку Белью, бій з Усиком наразі був би занадто передчасним:
Він абсолютно не готовий до Олександра Усика. Боксер, який ще жодного разу не проходив далі шести-семи раундів, не готовий у жодному разі.
Олімпійський призер висловився про поєдинок Усик – Ітаума.