Володимир Кириченко

З 10 по 12 квітня у китайському місті Лешань пройшов третій етап Прем’єр Ліги Karate 1 WKF. Про це повідомляє прес-служба УФК.

Українські каратисти здобули 3 нагороди у 6 медальних фіналах: 1 срібну та 2 бронзових.

Еліна Сєлємєнєва завоювала срібло у вазі до 68 кг, програвши у фіналі нейтральній спортсменці з російським паспортом Олександрі Мешковій (2:3).

Різван Талібов у категорії 84+ кг у бронзовому фіналі переміг Діаса Анарбекова з Казахстану (10:9).

Дарія Булай виграла бронзу у вазі 68+ кг, розгромивши в поєдинку за 3-тє місце німкеню Селіну Штамер (8:0). Це перша медаль Прем’єр ліги в кар'єрі Булай.

Також свої поєдинки за бронзу програли Андрій Заплітний (до 75 кг), Олег Пащенко (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг).

Зазначимо, збірну України на етапі в Лешані представляли 12 спортсменів.

