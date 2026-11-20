3,79 мільярда доларів за один день. GTA VI встановила абсолютний рекорд індустрії розваг
Компанія оприлюднила дані про прибутки за перший день
Материнська компанія студії Rockstar Games, видавництво Take-Two Interactive, офіційно повідомила, що за першу добу після релізу відеогра Grand Theft Auto 6 заробила 3,79 мільярда доларів.
Цей показник став новим абсолютним рекордом у сфері розваг будь-якого формату — запуск GTA 6 визнано найуспішнішим в історії.
Ще до офіційного виходу гри за попередніми замовленнями було реалізовано 32,5 мільйона її копій.
Реліз GTA 6 відбувся 19 листопада на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.
Найвищий рейтинг в історії відеоігор! Критики оцінили нову GTA VI у 99 балів зі 100.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Поділитись