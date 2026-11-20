Денис Сєдашов

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився щодо виходу довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto VI та пояснив, за якої умови готовий застосувати жорсткі санкції до своїх підопічних.

За словами італійського фахівця, він довіряє дисципліні футболістів, але не терпітиме порушення режиму. Про це повідомляє Football.London.

Я не поліцейський, я тренер. У моїй роздягальні — хороші люди. Вони можуть зачинитися з PlayStation у слушний час — в іншому разі я зайду до їхньої кімнати та знищу GTA! Роберто Де Дзербі

Реліз GTA 6 для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S відбувся 19 листопада 2026 року.

Де Дзербі став на захист Мудрика після скандального інтерв'ю.