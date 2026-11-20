«Зайду до кімнати і знищу GTA!»: Де Дзербі попередив гравців про наслідки порушення режиму
Керманич з гумором відреагував на вихід GTA 6 напередодні матчу АПЛ
Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився щодо виходу довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto VI та пояснив, за якої умови готовий застосувати жорсткі санкції до своїх підопічних.
За словами італійського фахівця, він довіряє дисципліні футболістів, але не терпітиме порушення режиму. Про це повідомляє Football.London.
Я не поліцейський, я тренер. У моїй роздягальні — хороші люди. Вони можуть зачинитися з PlayStation у слушний час — в іншому разі я зайду до їхньої кімнати та знищу GTA!
Реліз GTA 6 для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S відбувся 19 листопада 2026 року.
Де Дзербі став на захист Мудрика після скандального інтерв'ю.
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