Олег Гончар

Другий день PGL Masters Bucharest 2025 завершився тріумфом української команди B8 Esports, яка з рахунком 2:0 обіграла французьку 3DMAX і вийшла до групи 2-0 швейцарської стадії.

B8 відправили суперників до нижньої сітки.

На мапі Ancient матч розгорнувся драматично. Українці поступалися 1:5 на старті, але зуміли зібратися та вирвати цю гру.

На коронній для французів Inferno B8 грали впевнено від початку, не давши французам шансів на камбек. Швидкий розгін і контроль мапи дозволили українцям закрити серію 2:0.

Ця перемога зміцнює позиції B8 у турнірі з призовим фондом $500,000.