Українська організація Natus Vincere (NAVI) піднялася на дві сходинки в глобальному рейтингу Valve після другого місця на Thunderpick World Championship 2025.

Завдяки виходу в фінал турніру з призовим фондом $850 тисяч, NAVI обійшли конкурентів. Spirit і G2 не брали участь у турнірі, що дозволило NAVI покращити позиції.

Fnatic з українцями в складі піднялися з 21-ї на 19-ту сходинку. Команда раніше посіла 5-6 місце на CS Asia Championships 2025.

Українська команда B8 опустилася з 20-ї на 24-ту сходинку. Вони фінішували на 13-16 місці на CS Asia Championships.