FURIA обіграла NAVI та здобула титул Thunderpick World Championship 2025
Бразильці здійснили камбек у гранд-фіналі з призовим $850 тис.
близько 1 години тому
В Мальті завершився Thunderpick World Championship 2025 з CS2 із призовим фондом $850 тис.
У гранд-фіналі (bo5) бразильська FURIA добула перемогу над українською NAVI з рахунком 3:2 (Mirage 13:6 NAVI, Inferno 13:9 NAVI, Nuke 8:13 FURIA, Dust2 5:13 FURIA, Train 1:13 FURIA).
FURIA отримає $300 тис., а NAVI – $150 тис.
NAVI стартували блискуче на кардах Mirage та Inferno, мали шанси на Nuke і провалили наступні Dust2 та Train.
Нагадаємо, раніше NAVI в півфіналі обіграли The Mongolz.
