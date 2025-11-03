МОК відмовився від кіберспортивної Олімпіади
Саудівська Аравія проведе власні турніри
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився від планів щодо проведення кіберспортивної Олімпіади, яку раніше розглядали на 2026 або 2027 рік.
Як повідомляє пресслужба МОК, організація припинила співпрацю з фондом The Esports World Cup Foundation, створеним у Саудівській Аравії. Відтепер сторони зосередяться на власних ініціативах: МОК розвиватиме кіберспорт у межах олімпійського руху самостійно.
