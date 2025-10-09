Олег Гончар

Гравець Ноттінгем Форест та власник кіберспортивної організації Passion UA Олександр Зінченко поділився думками про перспективи команди в інтерв'ю для vbetukraine.esports в Instagram.

Зінченко заявив, що нині може відкрито говорити про свої мрії.

За його словами, головна з них — перемога на мейджорі. Він визнав, що комусь це може здатися смішним, однак переконаний, що організації Passion UA потрібен лише час.

Футболіст додав, що не обов’язково саме нинішній склад підніме кубок, але він щиро цього бажає команді й упевнений, що одного дня Passion UA стане чемпіоном мейджора.

Зінченко наголосив, що команда потребує часу для розвитку. Passion UA, заснована кілька років тому, вже брала участь в мейджорі в Шанхаї.

Також команда Зінченка потрапила на мейджор в Будапешт.