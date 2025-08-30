Олег Гончар

В рамках групового етапу BLAST Open London 2025 з CS2 українська команда Natus Vincere зазнали поразки від FaZe Clan із рахунком 0:2.

Матч проходив на мапах Mirage (8:13) та Dust2 (10:13).

Після цієї невдачі NAVI опустилися до нижньої сітки Групи А, тоді як FaZe вийшли до фіналу групи та забезпечили собі місце на фінальній стадії BLAST Open London Finals 2025, що відбудеться з 5 по 7 вересня у Лондоні.

Склад NAVI: iM, Aleksib, w0nderful, b1t, makazze;

FaZe: broky, karrigan, rain, frozen, jcobbb.

Зазначимо, що раніше NAVI раніше двічі обіграли FaZe на турнірі в німецькому Кельні.

Нагадаємо, у своєму першому матчі на турнірі NAVI розгромили fnatic з українцями.