Олег Гончар

ESL оприлюднила список із 16 команд, запрошених на Intel Extreme Masters Chengdu 2025, який пройде з 3 по 9 листопада в Ченду, Китай, із призовим фондом 1 млн доларів.

На турнір запросили українську організацію Natus Vincere (NAVI).

GamerLegion та Aurora відмовилися від участі, їх замінили Virtus.pro та HEROIC, які отримали запрошення завдяки високим позиціям у глобальному рейтингу Valve.

Список учасників

Vitality (Франція)

Spirit (Росія)

FURIA (Бразилія)

paiN (Бразилія)

The MongolZ (Монголія)

TYLOO (Китай)

MOUZ (Німеччина)

Natus Vincere (Україна)

Falcons (Саудівська Аравія)

FaZe (США)

Astralis (Данія)

G2 (Німеччина)

3DMAX (Франція)

Lynn Vision (Китай)

Virtus.pro (Росія)

HEROIC (Швеція)

Очікується, що Vitality, Spirit та The MongolZ будуть головними фаворитами турніру.