Олег Гончар

27 серпня розпочався груповий етап BLAST Open London 2025 з Counter-Strike 2, де 16 команд у двох групах змагаються за шість путівок до фінальної стадії, яка пройде 5–7 вересня в Лондоні.

У першій грі в форматі best of 3 українська команда Natus Vincere (NAVI) здобула впевнену перемогу над fnatic, з українцями fear та jambo у складі, з рахунком 2:0 (13:10 на Train, 13:8 на Mirage).

Склади команд:

NAVI : iM, Aleksib, w0nderful, b1t, makazze

fnatic: CYPHER, KRIMZ, fear, jambo, blameF

Наступний матч NAVI зіграють 29 серпня проти FaZe у верхній сітці Групи A.