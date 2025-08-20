NAVI, як чинний чемпіон, стартують на Esports World Cup 2025
У першій грі команда зіграє проти 3DMAX
близько 1 години тому
20 серпня, у Ріяді (Саудівська Аравія) стартує Esports World Cup 2025 з CS2.
Турнір із призовим фондом $1,25 млн проходитиме у форматі плей-оф з матчами best-of-3 (bo3). Фінал буде зіграний у форматі best-of-5.
У 1/8 фіналу о 14:00 за київським часом українська команда Natus Vincere (NAVI) зустрінеться з французькою 3DMAX.
Склад NAVI: iM, Aleksib, w0nderful, b1t, makazze
Склад 3DMAX: bodyy, Ex3rcice, Graviti, Maka, Lucky
NAVI, чинні чемпіони турніру, але їм дають мало шансів на захист титулу, оскільки команда переживає не найкращі часи.
