NAVI в українському дербі обіграли Passion UA на StarLadder StarSeries Fall 2025
NAVI продовжує виступ у верхній сітці турніру
близько 1 години тому
В Будапешті пройшли матчі групового етапу StarLadder StarSeries Fall 2025 з CS2, де українські організації Passion UA та NAVI зустрілися у верхній сітці.
NAVI здобули впевнену перемогу 2:0.
На Train, яка була вибором Passion UA, NAVI перемогли 13:6. На Inferno, яку вибрали NAVI, вони виграли 13:10.
Склад Passion UA: nicx, hallzerk, JT, Kvem, Grim.
Склад NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.
