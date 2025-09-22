Олег Гончар

Згідно з інформацією видання Players, зарплатня українця Олександра s1mple Костилєва в команді BC.Game з CS2 становить $130 тис. на місяць. Це робить його найоплачуванішим професійним гравцем у CS2.

Друге місце посідає француз Матьє ZywOo Ербо зі $100 тис. на місяць.

Джерела повідомляють, що сума викупу Костилєва з NAVI склала $500 тис. Контракт із BC.Game є короткостроковим і завершується в листопаді-грудні 2025 року. Таке рішення прийнято для оцінки форми гравця та маркетингового ефекту для команди. Вірогідно, угода буде продовжена.

Натомість NAVI, звідки перейшов s1mple, раніше стали чемпіонами StarLadder StarSeries Fall 2025.