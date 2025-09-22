Україномовна трансляція фіналу StarLadder StarSeries Fall 2025 з NAVI в чотири рази обійшла англомовну
Фінал NAVI проти NiP зібрав рекордну аудиторію
Фінал StarLadder StarSeries Fall 2025 між Natus Vincere та Ninjas in Pyjamas привернув увагу майже 88 тисяч глядачів, повідомив Артем Одінцов.
Україномовна трансляція зібрала 42,5 тисячі глядачів, що значно перевищило показник англомовної – 11,5 тисячі.
Турнір із призовим фондом 500 тисяч доларів завершився перемогою NAVI над NiP із рахунком 2:0. Змагання проходили в форматі онлайн за участю топ-команд Counter-Strike 2.
Популярність україномовної трансляції підкреслює статус NAVI як команди ТІР-1, яка перемогла на турнірі серї ТІР-2.
Нагадаємо, на цьому ж турнірі NAVI перемогли в українському дербі.
