Олег Гончар

Українська кіберспортивна організація Passion UA, яка належить футболісту збірної України Олександру Зінченку, представила новий склад з CS2.

До нового складу увійшли Джонатан JT Теодосіу, Хокон hallzerk Ф’ярлі, Майкл Grim Вінс, Нік nicx Лі та Владислав Kvem Король, якого раніше перевели на лаву запасних після розпуску попереднього ростеру.

Нові гравці перейшли в Passion UA з легендарної американської команди Complexity, яка закрила свій проєкт в CS2.

Команда тепер виступатиме в американському регіоні та успадкує VRS-рейтинг Complexity та їхні турнірні запрошення.

Дебют оновленого Passion UA запланований на 29 серпня на турнірі DraculaN Season 1.