Санкар збірної України Андрій Мандзій в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про виступ на Олімпіаді-2026, де українець встановив національний рекорд на ОІ:

Був один хороший заїзд і чотири непоганих на змаганнях – хороших, я б сказав. І важко, бо не було стабільності на тренуваннях, а виходити на старт з таким бекграундом, коли в тебе немає хороших заїздів – дуже важко.

Емоції незабутні. Дуже важко, особливо важким був перший і четвертий заїзд. Я не думав, що четвертий заїзд буде настільки важко морально. Трохи був такий тиск, але, дякувати Богу, все пережив і непогано проїхав.

Емоції завжди вау, найкращі. Олімпіада – вона ні з чим не порівняється. Для мене це не просто чергові змагання. Це основні змагання в житті кожного спортсмена. І до них треба підходити максимально зібраним, з хорошим настроєм, натренованим максимально і показувати хороший результат.