50 тисяч доларів за «справжній хаос». Дейна Вайт підготував сюрприз для учасників UFC 331
У головному бою зустрінуться Джошуа Ван та Александр Пантожа
Генеральний директор UFC Дейна Вайт у соціальній мережі анонсував спеціальну грошову винагороду для бійців на турнірі UFC 331, який відбудеться 19 вересня в Лос-Анджелесі (США).
Тільки на одну ніч ми введемо бонус за «справжній хаос» у клітці. Для UFC 331 ми встановимо бонус за «справжній хаос» у розмірі $ 50 тис., і він дістанеться бійцю, який, на мою думку, заслуговує на це найбільше.
У головному поєдинку турніру UFC 331 чемпіон у найлегшій вазі (до 57 кг) американський боєць Джошуа Ван проведе реванш проти колишнього володаря титулу бразильця Александра Пантожі.
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