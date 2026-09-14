Аспіналл відмовився від титулу чемпіона UFC у важкій вазі
Британець продовжує відновлюватися після бою з Сірілем Ганом
Британський боєць UFC Том Аспіналл у соціальній мережі оголосив про відмову від титулу чемпіона організації у важкій вазі (до 120 кг) через тривале відновлення після травми ока.
Я знаю, що виникали питання, чому я зберігав мовчання. Я завжди дотримувався порад UFC і був зосереджений на відновленні, поки ми намагалися зробити все можливе для мого повернення. Я прийняв рішення звільнити титул чемпіона у важкій вазі. Я попросив UFC дозволити мені зробити цю заяву, тому що не хочу гальмувати розвиток свого дивізіону.
Я знаю, як це — коли твоя кар'єра поставлена на паузу, і я хочу, щоб у інших бійців була можливість боротися за пояс. Керівництво UFC було в курсі кожного мого кроку, вони бачили результати всіх тестів, процедур і медичних висновків, що стосуються моїх очей. Ми тісно співпрацювали з різними лікарями та фахівцями, намагаючись домогтися мого повернення, але, на жаль, зараз це просто неможливо.
Британець не виходив у октагон з жовтня 2025 року, коли його поєдинок проти Сіріла Гана на турнірі UFC 321 було визнано таким, що не відбувся, через тичок в око та подальше ушкодження. Аспіналл зазначив, що продовжує курс лікування.
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