Британський боєць UFC Том Аспіналл у соціальній мережі оголосив про відмову від титулу чемпіона організації у важкій вазі (до 120 кг) через тривале відновлення після травми ока.

Я знаю, що виникали питання, чому я зберігав мовчання. Я завжди дотримувався порад UFC і був зосереджений на відновленні, поки ми намагалися зробити все можливе для мого повернення. Я прийняв рішення звільнити титул чемпіона у важкій вазі. Я попросив UFC дозволити мені зробити цю заяву, тому що не хочу гальмувати розвиток свого дивізіону.

Я знаю, як це — коли твоя кар'єра поставлена на паузу, і я хочу, щоб у інших бійців була можливість боротися за пояс. Керівництво UFC було в курсі кожного мого кроку, вони бачили результати всіх тестів, процедур і медичних висновків, що стосуються моїх очей. Ми тісно співпрацювали з різними лікарями та фахівцями, намагаючись домогтися мого повернення, але, на жаль, зараз це просто неможливо.