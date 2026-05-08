Стало відомо, де в Україні можна буде безкоштовно подивитися бої Амосова та Богачука
Першим в октагон вийде колишній чемпіон Bellator
близько 2 годин тому
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
Платформа Setanta Sports безплатно транслюватиме поєдинки українського бійця UFC Ярослава Амосова (29-1) і боксера середнього дивізіону Сергія Богачука (27-3, 24 KO).
Трансляція бою Амосова на шоу UFC 328 проти іспанця Хоеля Альвареса (23-3) пройде 10 травня.
11 травня на платформі буде доступна трансляція турніру Zuffa Boxing 6, де в головному бою вечора Богачук проведе бій з Шейном Мозлі-молодшим.
Нагадаємо, Амосов увійшов до топ-15 рейтинга UFC у напівсередньому дивізіоні.
