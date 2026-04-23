Амосов увійшов до топ-15 рейтинга UFC у напівсередньому дивізіоні
На початку травня українець проведе свій другий бій в лізі
близько 2 годин тому
UFC оновила рейтинг найкращих бійців напівсереднього дивізіону ліги.
До топ-15 увійшов український боєць Ярослав Амосов (29-1).
Рейтинг покинув американець Колбі Ковінгтон.
Рейтинг UFC у напівсередній вазі:
Чемпіон – Іслам Махачев
1. Джек Делла Маддалена
2. Ієн Мачадо Гаррі
3. Майкл Моралес
4. Белал Мухаммад
5. Карлос Пратес
6. Шон Бреді
7. Камару Усман
8. Леон Едвардс
9. Хоакін Баклі
10. Габріель Бонфім
11. Майк Мелотт
12. Майкл Пейдж
13. Урош Медич
14. Даніель Родрігес
15. Ярослав Амосов
Нагадаємо, 9 травня на турнірі UFC 328 Амосов проведе бій проти іспанця Хоеля Альвареса.
