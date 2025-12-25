На YouTube-каналі українського бійця напівсереднього дивізіону UFC Ярослава Амосова (29-1) вийшов влог з його тижня бою проти американця Ніла Магні (31-14).

У ньому Ярослав розповів про те, як бійці зганяють вагу.

«В принципі, в кожного свій підхід. Хтось водою наливається, хтось дієтою. Та й у кожного різна вага. Комусь треба робити 7 кг, комусь треба робити 15 кг. Мені треба робити десь 13-15 кг. Просто сідаємо на дієту, Катерина прописує дієту і ми ось так потрошку, потрошку, кожен тиждень, день спускаємося.

Але їжі достатньо. І навіть зараз, чесно кажучи, я збавив би їжу. А вона каже: «Не треба збавляти». Тобто, спортсмени навпаки завжди хочуть більше їсти, а їхні лікарі кажуть: «Ні-ні, треба збавляти по їжі». А в нас навпаки виходить, що я готовий трішки підзбавити, а вона каже, що все йде нормально.

Зараз будемо бачити. Лишилися останні дні, побачимо, що буде по вазі, побачимо, як буде зливатися. Бачу по собі, що води багато. Тим паче, вчора був останній день, коли я напив 8 літрів за день. Сьогодні вже буде 6».